«Я расширю список профессий, где сейчас активно берут подростков. Это не только актерские специальности или промоутеры. Активно берут молодежь в курьеры, колл-центры, администраторы, продавцы-консультанты. В рестораны и отели часто нанимают подростков на сезонные работы, здесь большое количество предложений. Особенно это касается регионов, где больше развита туристическая отрасль», - рассказал он.

По словам Ветеркова, подростков также активно берут в пункты выдачи, где за день можно заработать до семи тысяч рублей.

«Доход при загрузке в 70-80% времени составляет 40-50 тысяч рублей. Чтобы заработать 50-60 тысяч рублей, нужно будет поработать по 6-7 часов четыре дня в неделю. Но также много предложений со сменной работой, где за половину дня или день можно заработать от двух до семи тысяч рублей. Такие предложения есть в комплектовке товаров, в пункте выдачи заказов. Предложений на рынке много, особенно на летний период, когда у ребят каникулы, а в некоторых отраслях повышенный спрос», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.

