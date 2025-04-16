Подростки в России зарабатывают до 60 тысяч рублей при неполной занятости
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что подростков активно берут в пункты выдачи, где за день можно заработать до семи тысяч.
Подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
В России с начала года более чем в два раза выросло число подростков, пытающихся найти себе подработку на свободное время, сообщил сервис «Авито Работа». Число резюме от молодых людей в возрасте 14-17 лет в январе-марте увеличилось в 2,3 раза в годовом исчислении. Чаще всего подростки предлагают услуги фотографа (число резюме удвоилось), а также подают резюме на вакансию актера (+97%). Ветерков назвал самые востребованные отрасли для молодежи.
«Я расширю список профессий, где сейчас активно берут подростков. Это не только актерские специальности или промоутеры. Активно берут молодежь в курьеры, колл-центры, администраторы, продавцы-консультанты. В рестораны и отели часто нанимают подростков на сезонные работы, здесь большое количество предложений. Особенно это касается регионов, где больше развита туристическая отрасль», - рассказал он.
По словам Ветеркова, подростков также активно берут в пункты выдачи, где за день можно заработать до семи тысяч рублей.
«Доход при загрузке в 70-80% времени составляет 40-50 тысяч рублей. Чтобы заработать 50-60 тысяч рублей, нужно будет поработать по 6-7 часов четыре дня в неделю. Но также много предложений со сменной работой, где за половину дня или день можно заработать от двух до семи тысяч рублей. Такие предложения есть в комплектовке товаров, в пункте выдачи заказов. Предложений на рынке много, особенно на летний период, когда у ребят каникулы, а в некоторых отраслях повышенный спрос», - заключил собеседник НСН.
Ранее Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.
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