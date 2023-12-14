Подростки стали фигурантами уголовного дела за издевательства над старушкой
14 декабря 202301:01
Подростки в Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела после публикации видео издевательств над беспомощной старушкой, сообщает «РЕН ТВ».
Два школьника, угрожая 82-летней пенсионерке расправой, отобрали все ее сбережения. Злоумышленников задержали и доставили на допрос. Отвечать перед законом, скорее всего, будет только 14-летний подросток, так как его приятель не достиг возраста уголовной ответственности.
Ранее школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru