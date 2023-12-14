Подростки стали фигурантами уголовного дела за издевательства над старушкой

Подростки в Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела после публикации видео издевательств над беспомощной старушкой, сообщает «РЕН ТВ».

Подростки жестоко избили девочку в Улан-Удэ

Два школьника, угрожая 82-летней пенсионерке расправой, отобрали все ее сбережения. Злоумышленников задержали и доставили на допрос. Отвечать перед законом, скорее всего, будет только 14-летний подросток, так как его приятель не достиг возраста уголовной ответственности.

Ранее школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьПодросткиУголовное Дело

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