МВД объявило в розыск экс-главу антитеррористического центра при СБУ
6 мая 202411:23
Бывшего руководителя антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, экс-первого замглавы ведомства Василия Крутова объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.
Как отмечается в карточке розыска, Крутова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Статья УК при этом не уточняется.
Крутов возглавлял антитеррористический центр при СБУ в апреле-июле 2014 года.
Ранее МВД объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru