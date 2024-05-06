МВД объявило в розыск экс-главу антитеррористического центра при СБУ

Как отмечается в карточке розыска, Крутова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Статья УК при этом не уточняется.

Крутов возглавлял антитеррористический центр при СБУ в апреле-июле 2014 года.

Ранее МВД объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, напоминает RT.

