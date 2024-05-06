МВД объявило в розыск экс-главу антитеррористического центра при СБУ

Бывшего руководителя антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, экс-первого замглавы ведомства Василия Крутова объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.

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Как отмечается в карточке розыска, Крутова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Статья УК при этом не уточняется.

Крутов возглавлял антитеррористический центр при СБУ в апреле-июле 2014 года.

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ФОТО: РИА Новости
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