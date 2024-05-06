В Липецкой области мигрантам запретили работать в логистике и такси

Власти Липецкой области ужесточат миграционную политику, запретив привлекать иностранных граждан к работе в логистике и такси. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

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«На оперативном штабе принято решение о запрете привлечения иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике», — указали областные власти.

Впоследствии ограничения для мигрантов могут распространить на другие отрасли. Ожидается, что меры позволят сделать более безопасным рынок в данных сферах и увеличить число вакансий для россиян.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за мигрантами. В частности, документ предполагает сокращение предельного срока пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в каждом периоде в рамках календарного года и введение обязательных условий пребывания граждан других стран, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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