Экс-главнокомандующий ВСУ Хомчак объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.
В материале не уточняется, по какой именно статье разыскивается Хомчак.
Сообщается, в июне 2023 года СК России заочно предъявил ему обвинения в преступных действиях, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая детей.
Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru