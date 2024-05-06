Экс-главнокомандующий ВСУ Хомчак объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

В материале не уточняется, по какой именно статье разыскивается Хомчак.

МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского

Сообщается, в июне 2023 года СК России заочно предъявил ему обвинения в преступных действиях, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая детей.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:МВДВСУРозыск

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