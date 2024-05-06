В Якутии участникам Великой Отечественной войны выплатят по миллиону рублей
Участники Великой Отечественной войны в Якутии получат единовременную выплату в миллион рублей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
Как отметил руководитель региона, в преддверии Дня Победы он подписал указ о единовременной выплате инвалидам и участникам ВОВ в связи с 79-й годовщиной Победы.
«Участники... войны, проживающие на территории республики, получат единовременную помощь в размере 1 миллион рублей», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития Якутии, в регионе проживают 13 участников ВОВ.
Между тем в Удмуртии началась акция «Рядом с тобой живет ветеран», в рамках которой во дворах домов, где проживают ветераны ВОВ, пройдут концерты агитбригад и мини-парады, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru