В Белоруссии четырех человек задержали по делу о вербовке подростков Украиной

Четырех человек задержали в Белоруссии по уголовному делу о вербовке Украиной подростков в республике. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в беседе с РИА Новости.

Как отметил глава МИД, в республике недавно выявили группу студентов, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки и совершения терактов.

«И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — указал Алейник.

Министр назвал вербовку антигуманной, а подобные действия в отношении «фактически детей» — антигуманными вдвойне.

Ранее телеканал ОНТ сообщил, что Киев завербовал группу белорусских студентов, которые готовились «взорвать» республику. Речь идет о нескольких учащихся Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку во главе с гражданкой Украины Марией Мисюк, пишет RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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