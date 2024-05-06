В Белоруссии четырех человек задержали по делу о вербовке подростков Украиной
Четырех человек задержали в Белоруссии по уголовному делу о вербовке Украиной подростков в республике. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в беседе с РИА Новости.
Как отметил глава МИД, в республике недавно выявили группу студентов, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки и совершения терактов.
«И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — указал Алейник.
Министр назвал вербовку антигуманной, а подобные действия в отношении «фактически детей» — антигуманными вдвойне.
Ранее телеканал ОНТ сообщил, что Киев завербовал группу белорусских студентов, которые готовились «взорвать» республику. Речь идет о нескольких учащихся Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку во главе с гражданкой Украины Марией Мисюк, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru