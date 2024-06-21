Запрет для мотоциклистов на езду между рядами сочли нецелесообразным

«Хочу напомнить, что нет ни одной страны, где водители двухколесных транспортных средств ездили бы как автомобили, не пользуясь возможностью просачивания между машинами. Если предложение Гибатдинова будет принято, мы станем первой страной в мире, где мотоциклистам будет это запрещено. Общеизвестно, что езда на мотоцикле является, наверное, самым опасным способом передвижения по дороге. Мотоциклисты чаще попадают в аварии и, к сожалению, в несколько раз чаще погибают или получают тяжелые травмы, но вряд ли это связано с передвижением между рядами. Это связано прежде всего с тем, что водитель мотоцикла практически никак не защищен. Даже незначительное столкновение с автомобилем приводит к падению, а если это падение на скорости, то еще и по непредсказуемой траектории. Мотоцикл, скутер, мопед — это просто опасный способ передвижения. Но, тем не менее, за руль мотоцикла садятся все-таки взрослые люди, которые делают свой осознанный выбор в пользу этого вида транспорта. Наверное, нельзя говорить о том, что они требуют заботы о себе», — сказал Шкуматов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что следовало бы прописать в ПДД четкое определение, как два транспортных средства могут располагаться в пределах одной полосы.

«Следует этой сделать не с той целью, чтобы запретить мотоциклистам ездить между рядами, а с точки зрения именно безопасности движения: четко определить, когда мотоциклистам можно ездить между рядами, в каких случаях этого делать не следует, что такое просачивание и так далее. Все эти нюансы уже давно разработаны и присутствуют в правилах дорожного движения очень многих стран мира. Даже если лень выдумывать самостоятельно, можно какие-то формулировки позаимствовать из аналогичных документов», — подытожил он.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 76% россиян ассоциируют мотоциклы с опасными ситуациями на дороге.

