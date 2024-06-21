Запрет для мотоциклистов на езду между рядами сочли нецелесообразным
Следует не запрещать мотоциклистам ездить между рядами, а четко прописать в ПДД, в каких случаях можно или нельзя передвигаться таким образом, сказал НСН Петр Шкуматов.
Мотоциклы, скутеры и мопеды — самые опасные виды транспорта, но повышенный травматизм и смертность в ДТП с их участием связаны с тем, что водитель мотоцикла почти никак не защищен, а не с тем, что мотоциклисты передвигаются между рядами. Об этом НСН заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов.
Ранее в Совете Федерации предложили мотоциклистам запретить ездить между рядами. С такой инициативой обратился к Минтрансу сенатор Айрат Гибатдинов, сообщило РИА Новости. По его словам, мотоциклисты пользуются тем, что формально не выезжают на разметку (за выезд предусмотрен штраф в размере 500 рублей), но создают угрозу своими действиями. Шкуматов напомнил, что езда на мотоцикле между рядами не запрещена ни в одной стране мира.
«Хочу напомнить, что нет ни одной страны, где водители двухколесных транспортных средств ездили бы как автомобили, не пользуясь возможностью просачивания между машинами. Если предложение Гибатдинова будет принято, мы станем первой страной в мире, где мотоциклистам будет это запрещено. Общеизвестно, что езда на мотоцикле является, наверное, самым опасным способом передвижения по дороге. Мотоциклисты чаще попадают в аварии и, к сожалению, в несколько раз чаще погибают или получают тяжелые травмы, но вряд ли это связано с передвижением между рядами. Это связано прежде всего с тем, что водитель мотоцикла практически никак не защищен. Даже незначительное столкновение с автомобилем приводит к падению, а если это падение на скорости, то еще и по непредсказуемой траектории. Мотоцикл, скутер, мопед — это просто опасный способ передвижения. Но, тем не менее, за руль мотоцикла садятся все-таки взрослые люди, которые делают свой осознанный выбор в пользу этого вида транспорта. Наверное, нельзя говорить о том, что они требуют заботы о себе», — сказал Шкуматов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что следовало бы прописать в ПДД четкое определение, как два транспортных средства могут располагаться в пределах одной полосы.
«Следует этой сделать не с той целью, чтобы запретить мотоциклистам ездить между рядами, а с точки зрения именно безопасности движения: четко определить, когда мотоциклистам можно ездить между рядами, в каких случаях этого делать не следует, что такое просачивание и так далее. Все эти нюансы уже давно разработаны и присутствуют в правилах дорожного движения очень многих стран мира. Даже если лень выдумывать самостоятельно, можно какие-то формулировки позаимствовать из аналогичных документов», — подытожил он.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 76% россиян ассоциируют мотоциклы с опасными ситуациями на дороге.
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