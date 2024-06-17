ВЦИОМ: Всего 10% россиян негативно относятся к байкерам

Еще 33% респондентов отметили, что мотоцикл ассоциируется у них с риском для жизни, 24% в качестве ассоциации выбрали большую скорость, еще 19% - аварии и нарушение ПДД.

Каждый пятый опрошенный указал, что в 2024 году на дорогах стало больше мотоциклистов. При этом 56% россиян нейтрально относятся к байкерам, 33% оценивают их скорее положительно, отрицательно данную субкультуру воспринимает 10% респондетов.

Ранее Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них цену проезда по платным дорогам, напоминает «Радиоточка НСН».

