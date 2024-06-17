ВЦИОМ: Всего 10% россиян негативно относятся к байкерам

Около 76% россиян ассоциируют мотоциклы с опасными ситуациями на дороге, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Еще 33% респондентов отметили, что мотоцикл ассоциируется у них с риском для жизни, 24% в качестве ассоциации выбрали большую скорость, еще 19% - аварии и нарушение ПДД.

Каждый пятый опрошенный указал, что в 2024 году на дорогах стало больше мотоциклистов. При этом 56% россиян нейтрально относятся к байкерам, 33% оценивают их скорее положительно, отрицательно данную субкультуру воспринимает 10% респондетов.

Ранее Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них цену проезда по платным дорогам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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