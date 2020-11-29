Подростки получают больше денег на карты от отцов, чем от матерей
Отцы переводят на банковские карты подростков денег больше, чем матери, выяснили аналитики банка «Русский стандарт», сообщает РИА Новости.
«Аналитики изучили статистику переводов от мам и пап на карты для подростков, которые оформляются с 14 лет. Здесь лидируют папы. Так, 83% объема всех переводов пришелся на отцов, а 17% - на матерей», —заявляют в банке.
Известна и сумма среднего чека отцовского перевода — 3 511 рублей, а матери переводят в среднем 1 126 рублей.
Одинокие матери тратят деньги в основном на оплату железнодорожных билетов и другие транспортные расходы отпрысков, а также на гардероб и детские хобби. В пятерке офлайн-трат по банковским карточкам: покупки в супермаркетах; рестораны, а также доставка еды и фастфуда; расходы на здоровье; транспорт и товары для дома.
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