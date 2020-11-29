Подростки получают больше денег на карты от отцов, чем от матерей

«Аналитики изучили статистику переводов от мам и пап на карты для подростков, которые оформляются с 14 лет. Здесь лидируют папы. Так, 83% объема всех переводов пришелся на отцов, а 17% - на матерей», —заявляют в банке.

Известна и сумма среднего чека отцовского перевода — 3 511 рублей, а матери переводят в среднем 1 126 рублей.

Одинокие матери тратят деньги в основном на оплату железнодорожных билетов и другие транспортные расходы отпрысков, а также на гардероб и детские хобби. В пятерке офлайн-трат по банковским карточкам: покупки в супермаркетах; рестораны, а также доставка еды и фастфуда; расходы на здоровье; транспорт и товары для дома.

