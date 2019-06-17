ВЦИОМ: Россияне одобряют желание подростков начать работать до 18 лет

Большинство опрошенных россиян, а именно 83%, заявили, что поддерживают стремление подростков начинать работать до наступления совершеннолетия. Также респонденты выразили уверенность в том, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость и возможность помочь семье. Как пишут «Известия», об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом социологи отмечают, что большинство опрошенных рассказали о том, что сами начали работать до достижения совершеннолетия. Чаще всего это делали мужчины – таковых 86%. Респонденты подчёркивали, что такой трудовой опыт они приобретали в колхозах и совхозах, а также в сфере торговли.

Напомним, в мае НСН писала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в восьмичасовой трудовой день один час, который россияне тратят на то, чтобы добраться до работы. Как пишет РИА Новости, письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда России Максиму Топилину. Парламентарий отметил, что эффективность труда не зависит от количества времени, проведенного в офисе. По словам Милонова, «россияне не должны становиться заложниками системы учета трудодней и трудочасов по образцу колхоза». Кроме того, депутат высказал мнение о том, что эта инициатива будет способствовать поднятию трудовой дисциплины и повысит мотивацию работников, подчеркивает телеканал «360».

