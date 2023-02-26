Подростки избили человека в Москве
Шестеро подростков в масках избила человека на улице Юных Ленинцев в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
В правоохранительные органы обратились прохожие, сообщившие о массовой драке в районе дома номер 40, корпус 2. Когда на место приехали полицейские, ни хулиганов, ни пострадавшего не было. Однако по камерам видеонаблюдения факт драки подтвердился.
На площадке перед подъездом стояли четыре человека, к которым подошли подростки и стали избивать одного из них, после чего скрылись.
Ранее в челябинской школе № 5 произошла массовая драка школьников, вооруженных молотками. Подростки были в балаклавах, а конфликт начался на подростковой «стрелке».
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