Мэр Кисловодска: пятеро подростков поставили на колени и избили девушку

Несовершеннолетние наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела. Они также угрожали ей и выражаясь грубой нецензурной бранью. Как отметил мэр, происходящее школьники снимали на камеру телефона.

Управлением образования города организована проверка школ города, в которых обучаются эти несовершеннолетние.

Ранее в Подмосковье задержали грабивших посетителей ТЦ подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

