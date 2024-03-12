Мэр Кисловодска: пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку, по данному факту полицейскими проводится расследование, сообщил в Telegram глава города Евгений Моисеев.
Несовершеннолетние наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела. Они также угрожали ей и выражаясь грубой нецензурной бранью. Как отметил мэр, происходящее школьники снимали на камеру телефона.
Управлением образования города организована проверка школ города, в которых обучаются эти несовершеннолетние.
Ранее в Подмосковье задержали грабивших посетителей ТЦ подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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