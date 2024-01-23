Молодые люди избили двух подростков около ТЦ на востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после избиения двух подростков возле торгового центра на востоке российской столицы. Об этом информирует московский главк Следственного комитета.

Дело открыто по статье о хулиганстве. Как передаёт ТАСС, инцидент имел место у ТЦ на Щелковском шоссе. Молодые люди без всякого повода избили руками и ногами двум подростков. Сейчас здоровью потерпевших нет угрозы.

Подозреваемый установлены, их готовятся доставить в подразделение столичного СК для проведения допроса. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подозреваемых проверят на возможную причастность к другим похожим правонарушениям.

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Фото: arh.sledcom.ru
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