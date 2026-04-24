В Госдуме заявили, что участие в саммите G20 вряд ли принесет РФ огромную пользу
Россию официально пригласили на саммит G20 в США на высшем уровне, однако участие Москвы в МИД РФ пока не подтвердили, сообщает Telegram-канал Daily Storm.
«Мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что вряд ли саммит «Группы двадцати» принесет Москве огромную пользу. «Ожидать что-то грандиозное от участия в G20 нам не приходится, это точно. И не думаю, что мы вынесем огромную пользу для себя, участвуя в этом мероприятии», — указал депутат, отметив, что «участвовать надо».
Если РФ получит равнозначные с другими приглашенными участниками требования, то нужно поехать, чтобы донести свою позицию на саммите, отметил член комитета по международным делам Совфеда Александр Карелин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в США в декабре пока не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
