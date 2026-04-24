В Иркутске задержан глава отделения «Яблока», ранее пытавшийся провести митинг в защиту Telegram
В Иркутске задержан председатель отделения «Яблока» Григорий Грибенко, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу партии.
Там сослались на заявление супруги политика. По ее словам, в квартире прошел обыск. Сотрудники полиции заявили жене, что обыск проходит по делу о хранении наркотических веществ.
После обыска Грибенко увезли в отдел полиции. В пресс-службе «Яблока» напомнили, что ранее председатель отделения партии пытался провести в городе митинг в защиту Telegram и «За свободный Интернет», в связи с чем на него оказывалось давление. В конце февраля Грибенко подал иск к иркутской мэрии из-за отзыва разрешения на митинг, попросив признать запрет на его проведение незаконным, однако Кировский райсуд Иркутска признал запрет законным, сообщало «Яблоко».
10 апреля Грибенко написал в «ВКонтакте», что сотрудники ДПС остановили его автомобиль после нескольких попыток и заявили, что у него есть признаки алкогольного или наркотического опьянения. После этого его отвезли в наркодиспансер на медосвидетельствование. Грибенко отметил, что в тот же день сдал анализ на наркотические вещества в независимой клинике.
17 апреля «Яблоко» сообщило, что в анализах политика, взятых в госучреждении, обнаружили тетрагидроканнабинол, а результат независимой лаборатории содержания наркотических веществ не показал.
Горячие новости
