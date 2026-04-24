Орешкин: Принимать экзамены в школах и вузах будет ИИ

Он считает, что ИИ сможет «идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации». «Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее», — указал политик. Замглавы отметил, что в будущем для проверки знаний учащихся экзамены будут не нужны.

«Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека»,— подчеркнул Орешкин.

Ранее в Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

