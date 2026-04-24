Орешкин: Принимать экзамены в школах и вузах будет ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) со временем будет принимать устные экзамены у школьников и студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Администрации президента России Максима Орешкина.
Он считает, что ИИ сможет «идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации». «Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее», — указал политик. Замглавы отметил, что в будущем для проверки знаний учащихся экзамены будут не нужны.
«Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека»,— подчеркнул Орешкин.
Ранее в Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Иркутске задержан глава отделения «Яблока», ранее пытавшийся провести митинг в защиту Telegram
- В Госдуме заявили, что участие в саммите G20 вряд ли принесет РФ огромную пользу
- На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение
- В Кремле заявили об усталости общества от «запретительной риторики»
- СМИ: Франция и Польша проведут учения с отработкой ядерных ударов по РФ и Беларуси
- СМИ: Катастрофическая ситуация в Туапсе только ухудшается
- Anna Asti отсудила 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам».
- В школах РФ начали просвечивать рюкзаки учащихся с целью обнаружения вейпов
- В Дагестане разъяренный мужчина напал с ножом на врачей в больнице