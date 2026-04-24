СМИ: Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица, что затрудняет его речь, сообщает The New York Times.
По данным издания, ему потребуется пластическая операция. С конца февраля Хаменеи перенес три операции на ноге. Газета пишет, что возможно, ему потребуется протез.
Недавно верховный лидер также перенес операцию на руке. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума и активность. Отмечается, что Хаменеи не записывает аудио- и видеообращения, потому что «не хочет выглядеть уязвимым или слабым».
