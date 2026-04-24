На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение

В Туапсе ликвидировали возгорание на терминале в морском порту, сообщает в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.

СМИ: Катастрофическая ситуация в Туапсе только ухудшается

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В них задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. При этом жители Туапсе остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
