На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение
24 апреля 202602:33
В Туапсе ликвидировали возгорание на терминале в морском порту, сообщает в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.
Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В них задействованы 276 человек и 77 единиц техники.
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. При этом жители Туапсе остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение
