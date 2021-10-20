Подпольный секс-притон обнаружили под Москвой

Девушку забрали из места, где она скрывалась после побега из сексуального рабства. После разговора с пострадавшей представители «Альтернативы» вместе с полицейскими выехали по указанному адресу и проникли в дом, где удерживали приезжую.

Помимо нескольких мужчин, там обнаружили около пяти девушек, которые занимались проституцией.

По словам иностранки, кроме нее из секс-притона сбежали еще двое. Этих девушек, заверила она, принуждали торговать собой.

Ранее в Москве была обнаружен притон с секс-рабынями из Узбекистана.

