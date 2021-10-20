Подпольный секс-притон обнаружили под Москвой

Приезжая из Узбекистана помогла сотрудникам правоохранительных органов Подмосковья выйти на подпольный секс-притон, сообщает телеканал «360».

Нескольким девушкам из него удалось сбежать, еще пятерых нашли полицейские. В Солнечногорском районе неизвестные удерживали гражданку Узбекистана и заставляли заниматься проституцией.

В Москве накрыли притон с секс-рабынями из Узбекистана

Девушку забрали из места, где она скрывалась после побега из сексуального рабства. После разговора с пострадавшей представители «Альтернативы» вместе с полицейскими выехали по указанному адресу и проникли в дом, где удерживали приезжую.

Помимо нескольких мужчин, там обнаружили около пяти девушек, которые занимались проституцией.

По словам иностранки, кроме нее из секс-притона сбежали еще двое. Этих девушек, заверила она, принуждали торговать собой.

Ранее в Москве была обнаружен притон с секс-рабынями из Узбекистана.

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