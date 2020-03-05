В Москве накрыли притон с секс-рабынями из Узбекистана

В Москве проводится проверка по заявлению 18-летней гражданки Узбекистана, которая сообщила, что ее несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве.

Девушка рассказала, что приехала в российскую столицу по приглашению подруги, которая предложила ей работу продавца, однако на деле ее вынудили заниматься проституцией. Интимные услуги она оказывали в квартире в районе Люблино.

Спустя два месяца девушка сбежала, однако владельцы притона нашли ее, избили, после чего заставили заниматься проституцией бесплатно. Однако потерпевшая сбежала во второй раз и обратилась в полицию.

По адресу, который указала потерпевшая, были обнаружены еще две уроженки Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения, сообщает RT.

