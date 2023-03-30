Подозреваемым и обвиняемым перестанут выдавать лицензию на оружие

Подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного преступления больше не смогут получить лицензию. Соответствующая норма вступает в силу в четверг, 30 марта.

Также основанием для отказа станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан или угрозы государственной и общественной безопасности. Определением займутся полиция и ФСБ.

В марте 2022 года ужесточились правила получения лицензии на покупку оружия. Желающий обязан проходить обязательный медосмотр в государственных или муниципальных учреждениях.

Инициатива о предъявлении военного билета при получении водительских прав является избыточной, заявил в беседе с НСН бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

