Подозреваемым и обвиняемым перестанут выдавать лицензию на оружие
В России ограничивается выдача разрешений на приобретение оружие, сообщает РИА Новости.
Подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного преступления больше не смогут получить лицензию. Соответствующая норма вступает в силу в четверг, 30 марта.
Также основанием для отказа станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан или угрозы государственной и общественной безопасности. Определением займутся полиция и ФСБ.
В марте 2022 года ужесточились правила получения лицензии на покупку оружия. Желающий обязан проходить обязательный медосмотр в государственных или муниципальных учреждениях.
Инициатива о предъявлении военного билета при получении водительских прав является избыточной, заявил в беседе с НСН бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru