Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России
Изменения в правилах получений на оружие в России вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Вадима Медведева.
«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием», — рассказал начальник центра.
По его словам, психологическое тестирование в качестве дополнительного обследования при получении справки на оружие может быть назначено врачом по результатам осмотра.
Как отметил Медведев, теперь такое обследование придется проходить в государственных или муниципальных медучреждениях, а Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения такого медицинского освидетельствования.
Согласно новым правилам, и владеющие оружием, и приобретающие его впервые должны будут раз в пять лет проходить медкомиссию. При выявлении заболеваний из особого перечня гражданину следует сдать в Росгвардию лицензию (разрешение) и оружие. В течение двух месяцев этому лицу придется пройти внеочередное медосвидетельствование или лишиться права владения оружием. Кроме того, Росгвардия будет вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС).
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