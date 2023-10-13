Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал свою вину

Это произошло в ходе допроса. Злоумышленник раскаялся в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Пакеты с человеческими останками были найдены днём ранее в квартире дома на улице Фабрициуса в ванной комнате. Там же нашли орудие преступления две пилы со следами крови и разделочный нож, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

