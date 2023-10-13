Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал свою вину
13 октября 202304:08
В Москве мужчина, задержанный по подозрению в расчленении женщины в квартире, признал вину, сообщают «Известия».
Это произошло в ходе допроса. Злоумышленник раскаялся в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Пакеты с человеческими останками были найдены днём ранее в квартире дома на улице Фабрициуса в ванной комнате. Там же нашли орудие преступления две пилы со следами крови и разделочный нож, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал свою вину
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru