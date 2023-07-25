В столичном СК рассказали, кто чаще становится убийцей

Убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также преступления против половой свободы личности чаще всего совершают мужчины, заявил заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Сергей Ярош, передает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что зачастую это лица, не имеющие высшего образования, постоянного источника дохода, а также те, кто злоупотребляет алкоголем.

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Ранее Верховный суд России обязал осужденных за убийство граждан оплачивать родным жертвы расходы на похороны и поминки. Отмечается, что решение было принято после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Виновнику дали год и десять месяцев за причинение смерти по неосторожности, а также обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда и 1,2 миллиона рублей, потраченных на организацию похорон сына.

Позже суды существенно снизили сумму выплат, из-за чего мать убитого была вынуждена дойти до суда высшей инстанции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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