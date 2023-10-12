Подозреваемый в убийстве расчленитель женщины задержан в Москве
Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины на северо-западе российской столицы задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом информирует московское управление Следственного комитета.
Пакеты с человеческими останками были найдены днём ранее в квартире дома на улице Фабрициуса в ванной комнате. Там же нашли орудие преступления две пилы со следами крови и разделочный нож.
Подозреваемый – 61-летний собственник половины коммунальной двухкомнатной квартиры. Вторая собственница уехала из этого жилья ещё в 2010 году. Она рассказала РЕН-ТВ, что опасалась за свою жизнь, когда подозреваемый выпивал.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», убитой, по предварительным данным, оказалась 62-летняя москвичка. Задержанный доставлен на допрос в СК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru