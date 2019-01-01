Ледокол «Виктор Черномырдин» подняли в цене западные санкции
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что в подорожании проекта строительства ледокола «Виктор Черномырдин» до 12 млрд рублей нет ничего удивительного.
Стоимость строительства ледокола «Виктор Черномырдин» выросла в полтора раза – до 12 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники, при этом в публикации подчеркивается, что в процессе постройки затраты могут стать еще больше.
В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал заявил о том, что он, с учетом инфляции и санкций, считает логичным существенное удорожание проекта.
«У нас изначально проекты закладываются с определенной стоимостью и с учетом определенных материалов. В случае с таким технически сложным изделием, как ледокол, который предназначен для работы в арктическом климате и должен быть укомплектован новейшим оборудованием, я думаю, что произошло банальное удорожание комплектующих. Мы наблюдаем с вами, как за последний год многие стройматериалы, оборудование и тем более электронные компоненты подорожали, поэтому неудивительно, что стоимость проекта подросла», - отметил Цымбал.
Собеседник НСН добавил, что подобного рода проекты принимаются поэтапно, поэтому он не верит в диверсию с целью умышленного удорожания строительства.
«Я считаю, что подорожание произошло во многом в связи с некоторыми аспектами санкций, которые в отношении нас ввели. Очевидно, что пришлось менять некоторые конструктивные элементы или электронные компоненты, в том числе навигационные, которые пришлось приводить в соответствие с нашими стандартами. Наши изделия, к сожалению, пока дороже, чем иностранные, в связи с тем, что у нас очень высокая себестоимость», – заключил эксперт.
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» был заложен в 2011 году, стоимость проекта тогда оценивалась в 7,95 млрд рублей. Строительство планировалось завершить в 2015 года, однако срок сдачи проекта был перенесен. В ноябре 2018 года на ледоколе произошел пожар, в результате чего сгорела проводка и была повреждена система управления котлами. Ущерб был оценен в 150 миллионов рублей.
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