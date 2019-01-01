Ледокол «Виктор Черномырдин» подняли в цене западные санкции

Стоимость строительства ледокола «Виктор Черномырдин» выросла в полтора раза – до 12 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники, при этом в публикации подчеркивается, что в процессе постройки затраты могут стать еще больше.

В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал заявил о том, что он, с учетом инфляции и санкций, считает логичным существенное удорожание проекта.

«У нас изначально проекты закладываются с определенной стоимостью и с учетом определенных материалов. В случае с таким технически сложным изделием, как ледокол, который предназначен для работы в арктическом климате и должен быть укомплектован новейшим оборудованием, я думаю, что произошло банальное удорожание комплектующих. Мы наблюдаем с вами, как за последний год многие стройматериалы, оборудование и тем более электронные компоненты подорожали, поэтому неудивительно, что стоимость проекта подросла», - отметил Цымбал.