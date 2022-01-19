Подорожание архивных мобильных тарифов коснется 20% россиян

Архивным тарифом на мобильную связь пользуется каждый пятый житель России, однако скоро стоимость таких тарифов вырастет приблизительно на 10%. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1».

Повышение стоимости архивных тарифов назвали незначительным

По его словам, архивные тарифные планы появились 5 лет назад, они закрыты для подключения и их нельзя купить у оператора. Муртазин отметил, что при таком раскладе россиянам будет выгоднее перейти на один из новых тарифов.

Аналитик также подчеркнул, что рост цен на тарифы мобильной связи в стране необходим для развития отрасли. По его словам, сейчас операторы недополучают прибыль с рынка.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПодорожаниеМобильные ОператорыРоссия
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