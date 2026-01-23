Wylsacom объяснил низким сезоном падение цен на iPhone 17 Pro
На резкое снижение стоимости iPhone 17 Pro повлияли сезонность и продажа остатков на складах через скидки и акции, сказал НСН Валентин Петухов.
Цены на iPhone 17 Pro упали из-за низкого сезона и необходимости распродать остатки на складах, однако к весне флагманские устройства существенно подорожают. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Стоимость флагманского iPhone 17 Pro снизилась в России на 21%. Спад произошел менее чем за месяц, сообщает Hi-Tech Mail. Петухов пояснил, с чем связано столь резкое падение цены.
«Полагаю, достаточно сильно влияет сезонность. Конечно, основные продажи были перед Новым годом. Исторически первый квартал каждого года — это низкий сезон для любой техники, но в силу того, что это самый яркий представитель рынка, конечно, на него многие ориентируются. Поэтому те остатки, которые лежат сейчас на складах, нужно потихоньку реализовывать, и продавцы делают это через скидки, акции, демпинг маркетплейсов. Все это тянет общую цену вниз. Но это не линейно для всех iPhone, потому что цена может меняться в зависимости от цвета, от модификации. В целом средняя цена по отношению к ноябрю 2025 года упала где-то на 10%, то есть не так уж и сильно, ноябрь — это очень высокий сезон. Влияет на цену и возможность через iPhone привлечь покупателя, продать ему дополнительные аксессуары, еще что-то. Никакой аномалии в этом нет, это достаточно распространенное явление», — сказал Петухов.
Собеседник НСН добавил, что iPhone 17 Pro будет тяжело конкурировать Samsung с его новой линейкой S26, которая выходит в январе.
«Думаю, Samsung будет достаточно тяжело в силу того, что у них сейчас выходит новое поколение — линейка S26. Уже на протяжении нескольких лет она выходит именно в январе. С учетом последних утечек, там не слишком сильно изменятся дизайн и камера. В целом это минорное обновление. Если рядом с новым флагманским Samsung при соответствующей цене будет лежать iPhone, который стоит столько же или даже дешевле, многие покупатели будут задаваться вопросом, зачем Samsung нужен. С другой стороны, сейчас достаточно сильно разделились позиции на рынке, люди, которые пользуются Samsung, не будут покупать iPhone, даже если он будет стоить сильно дешевле, потому что им нужна платформа Android, они привыкли к своим устройствам. Должно произойти что-то фундаментальное, чтобы человек перешел с одного телефона на другой. Ни iPhone 17 Pro, ни Samsung S26 такими устройствами не являются, поэтому здесь все будет в рамках привычных паттернов поведения для людей. Однако внутри экосистемы ценовая политика может побудить человека поменять устройство, которому уже 2-3 года», — отметил он.
Впрочем, падение цен на iPhone 17 Pro будет недолгим — уже к марту его стоимость вырастет достаточно сильно, предположил Петухов.
«Рынок должен начать подниматься достаточно быстро, потому что много факторов будут на это влиять: и технологический сбор, и борьба с “серым” рынком, и многое другое. Думаю, где-то к марту цены должны достаточно сильно вырасти. Это касается и конкурентов iPhone 17 Pro», — подытожил он.
Сейчас стоимость iPhone 17 Pro на 256 ГБ на маркетплейсах опустилась до 95 тысяч рублей, тогда как некоторые оффлайн-магазины предлагают смартфон от 92 тысяч рублей. При этом в сезон новогодних праздников флагманская версия предлагалась по цене от 117 тысяч рублей.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил, что если Apple создаст современную версию iPhone 4 и добавит функцию с винтажными фото, они «попадут» в аудиторию из-за ностальгии.
