Цены на iPhone 17 Pro упали из-за низкого сезона и необходимости распродать остатки на складах, однако к весне флагманские устройства существенно подорожают. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro снизилась в России на 21%. Спад произошел менее чем за месяц, сообщает Hi-Tech Mail. Петухов пояснил, с чем связано столь резкое падение цены.

«Полагаю, достаточно сильно влияет сезонность. Конечно, основные продажи были перед Новым годом. Исторически первый квартал каждого года — это низкий сезон для любой техники, но в силу того, что это самый яркий представитель рынка, конечно, на него многие ориентируются. Поэтому те остатки, которые лежат сейчас на складах, нужно потихоньку реализовывать, и продавцы делают это через скидки, акции, демпинг маркетплейсов. Все это тянет общую цену вниз. Но это не линейно для всех iPhone, потому что цена может меняться в зависимости от цвета, от модификации. В целом средняя цена по отношению к ноябрю 2025 года упала где-то на 10%, то есть не так уж и сильно, ноябрь — это очень высокий сезон. Влияет на цену и возможность через iPhone привлечь покупателя, продать ему дополнительные аксессуары, еще что-то. Никакой аномалии в этом нет, это достаточно распространенное явление», — сказал Петухов.