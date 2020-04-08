Подойти и спросить. Как будут штрафовать за нарушение самоизоляции
Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН объяснил, как должны теперь действовать полицейские, чтобы не штрафовать всех подряд.
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и мэрией Москвы, которое позволяет сотрудникам полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Согласно документу, жителей столицы, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а при выезде в город на транспорте - на 5 тысяч. Штраф за повторное нарушение составит также 5 тысяч рублей.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, как должны теперь действовать полицейские, чтобы не штрафовать всех подряд.
«Нужно смотреть понятие «самоизоляция». Что это такое? Самоизоляция это у тех, кто уже болен коронавирусом и должен сидеть дома, и их родственников. А если человек пошел в аптеку, в магазин, в поликлинику – то нет. Поэтому в каждом случае надо разбираться. Полицейские должны подойти, спросить», - сказал он.
По словам собеседника НСН, сотрудников полиции хватит на всю Москву.
«Сейчас людей на улице практически нет. Машины, в основном. И через каждый километр гаишники стоят. Они могут останавливать машины, проверять, куда едут, почему», - заметил Пашкин.
Ранее Михаил Пашкин в эфире НСН заверил, что полиция никого штрафовать не будет, пока не будет заключено соглашение между МВД и мэрией столицы.
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