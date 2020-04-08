Подойти и спросить. Как будут штрафовать за нарушение самоизоляции

«Нужно смотреть понятие «самоизоляция». Что это такое? Самоизоляция это у тех, кто уже болен коронавирусом и должен сидеть дома, и их родственников. А если человек пошел в аптеку, в магазин, в поликлинику – то нет. Поэтому в каждом случае надо разбираться. Полицейские должны подойти, спросить», - сказал он.

По словам собеседника НСН, сотрудников полиции хватит на всю Москву.

«Сейчас людей на улице практически нет. Машины, в основном. И через каждый километр гаишники стоят. Они могут останавливать машины, проверять, куда едут, почему», - заметил Пашкин.

Ранее Михаил Пашкин в эфире НСН заверил, что полиция никого штрафовать не будет, пока не будет заключено соглашение между МВД и мэрией столицы.

