Эффективность самоизоляции в РФ Кремль оценит на следующей неделе

«Во второй половине следующей недели уже будет понятен эффект от режима, который действует сейчас», - сказал Песков журналистам, комментируя вчерашний диалог Владимира Путина с вирусологами.



В Кремле добавили, что на совещании большинство согласились с тем, что режим самоизоляции — единственный правильный вариант в борьбе с темпами распространения коронавируса, передает Ura.ru.



Также Песков отметил, что власти внимательно следят за ситуацией с выплатой зарплат россиянам в нерабочие дни. Особое внимание уделяется случаям, когда работников принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска, сообщает РИА ФАН.

