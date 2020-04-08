Эффективность самоизоляции в РФ Кремль оценит на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего конференц-колла заявил, что на следующей неделе станет понятно, насколько эффективно сработал в стране режим самоизоляции.

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«Во второй половине следующей недели уже будет понятен эффект от режима, который действует сейчас», - сказал Песков журналистам, комментируя вчерашний диалог Владимира Путина с вирусологами.

В Кремле добавили, что на совещании большинство согласились с тем, что режим самоизоляции — единственный правильный вариант в борьбе с темпами распространения коронавируса, передает Ura.ru.

Также Песков отметил, что власти внимательно следят за ситуацией с выплатой зарплат россиянам в нерабочие дни. Особое внимание уделяется случаям, когда работников принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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