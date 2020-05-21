Подмосковным аграриям выделят 7 млрд рублей поддержки в 2020 году
Правительство Московской области выделит на поддержку региональных сельскохозяйственных предприятий 7 млрд рублей. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда Комитета регионального парламента по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игоря Исаева.
Отмечается, что в регионе более 800 сельскохозяйственных предприятий. Исаев выразил уверенность, что финансовая поддержка позволит аграриям не сбавлять показатели производительности.
По данным сайта, в текущем году уже выделено 2 млрд из общей суммы. Средства выделяются как из федерального, так и из регионального бюджетов.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ, определяющий новые критерии выдачи компаниям кредитов по льготной ставке.
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