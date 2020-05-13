Ряд предприятий Подмосковья смогут получить кредит под 0% на зарплаты

Предприятия и компании Московской области из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики могут получить кредит под 0% годовых на выплату зарплат. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В числе таких объектов, в частности, названы парикмахерские, дома быта, заведения общественного питания, туристические объекты, организации дополнительного образования и перевозок. Кроме того, кредит на год могут получить компании с государственным участием и некоммерческие организации. На первые 6 месяцев — под 0%, далее — под 4%.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», такие кредиты уже одобрили 700 компаниям на 1,5 миллиарда рублей. Всего заявки подали 1,7 тысяч предпринимателей. Данная программа кредитования в области действует в семи банках.

Полный список региональных мер поддержки представлен на инвестиционном портале МО invest.mosreg.ru. Также можно проконсультироваться по единому телефонному номеру защиты и поддержки бизнеса 0150.

