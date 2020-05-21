Мишустин подписал документ о критериях выдачи льготных кредитов

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ, определяющий новые критерии выдачи компаниям кредитов по льготной ставке. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В документе отмечается, что на льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка в втором квартале текущего года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.

Как ожидается, сумма выданных кредитов по льготной ставке составит около 400 млрд рублей. Недополученные доходы по займам банкам возместит государство. В документе отмечается, что на эти цели из бюджета выделено 24 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что предприятия и компании Московской области из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики могут получить кредит под 0% годовых на выплату зарплат.

