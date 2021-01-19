Подмосковный врач сравнила отечественные вакцины от COVID‑19

Белякова сравнила уже использующийся для массовой вакцинации препарат "Спутник V" и разработанный в центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске препарат "ЭпиВак Корона", который еще находится в стадии исследований. Отечественные препараты не содержат элементов вируса, они полностью синтезированы.

По данным врача, обе вакцины формируют полноценный иммунитет, позволяющий избежать заболевания. Кроме того, препараты идентичны по показаниям, однако "ЭпиВак Корона" может быть менее реактогенным. Врач предположила, что из-за схожести препаратов возможность выбора россиян между ними будет зависеть не от направления врача, а от объёмов поставок.

Белякова напомнила, что вакцины можно применять только совершеннолетним людям, а ограничения для пожилого населения были сняты после дополнительных исследований.

