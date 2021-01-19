Биолог оценила факторы риска от вакцинации COVID-19
Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 сопоставимы с другими прививками и, в сравнении с общим масштабом вакцинации, составляют менее одного процента, поэтому вакцинацию необходимо продолжать. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Ранее стало известно, что в Израиле после вакцинации у 13 человек наблюдались временные симптомы паралича лица, а в Норвегии скончались 23 пациента дома престарелых, получив прививку.
Баранова пояснила, что вакцинация «дает защиту гораздо в большей степени, чем угрожает вашей жизни» и призвала вакцинироваться тех, кто не имеет для этого противопоказаний.
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