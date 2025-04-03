Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина

В сентябре 2024 года суд открыл в отношении Надеждина процедуру реструктуризации долгов РЭБу в размере 77,4 миллиона рублей. Центробанк отозвал у Росэнергобанка лицензию на проведение банковских операций 10 апреля 2017 года, после чего кредитную организацию признали банкротом.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты, сославшись на недействительность 15% подписей в его поддержку. Нарушения они были выявлены в ходе проверки.

