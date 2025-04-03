Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина
Политик Борис Надеждина, который намеревался участвовать в качестве кандидата в выборах президента России в марте 2024 года, признан банкротом. Решение огласил арбитражный суд Московской области.
На признании Надеждина несостоятельным настаивал Росэнергобанк в лице Агентства по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим. Согласно данным из картотек, суд запустил в отношении должника процедуру реализации имущества.
В сентябре 2024 года суд открыл в отношении Надеждина процедуру реструктуризации долгов РЭБу в размере 77,4 миллиона рублей. Центробанк отозвал у Росэнергобанка лицензию на проведение банковских операций 10 апреля 2017 года, после чего кредитную организацию признали банкротом.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты, сославшись на недействительность 15% подписей в его поддержку. Нарушения они были выявлены в ходе проверки.
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