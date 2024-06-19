Подмосковному городскому округу Серпухов присвоен статус наукограда
Подмосковному городскому округу Серпухов присвоен статус наукограда, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, Серпухов является знаковым городом Подмосковья, которые аккумулирует стратегические научные идеи.
В марте 2024 года пресс-служба губернатора Московской области сообщала, что министерство науки и высшего образования РФ дало положительное решение по стратегии развития муниципалитета. Присвоение статуса наукограда откроет дополнительные возможности для развивающихся в Серпухове отраслей науки.
В Серпухове на данный момент функционирует градообразующий научно-производственный комплекс (НПК), в котором работает ряд предприятий, в том числе Институт физики высоких энергий имени Логунова Курчатовского института, напоминает «Радиоточка НСН».
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