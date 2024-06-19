Подмосковному городскому округу Серпухов присвоен статус наукограда

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, Серпухов является знаковым городом Подмосковья, которые аккумулирует стратегические научные идеи.

В марте 2024 года пресс-служба губернатора Московской области сообщала, что министерство науки и высшего образования РФ дало положительное решение по стратегии развития муниципалитета. Присвоение статуса наукограда откроет дополнительные возможности для развивающихся в Серпухове отраслей науки.

В Серпухове на данный момент функционирует градообразующий научно-производственный комплекс (НПК), в котором работает ряд предприятий, в том числе Институт физики высоких энергий имени Логунова Курчатовского института, напоминает «Радиоточка НСН».

