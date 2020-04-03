Подмосковные детские сады закрылись на месяц
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН отметила, что для детей, чьи родители вынуждены работать, в детсадах будут организованы дежурные группы.
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам. О том, в каком режиме будут работать начальная школа и детские сады на время месячной самоизоляции, рассказала НСН Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«С 6 апреля по 1 мая школьники проходят дистанционное обучение. Детские сады Московской области будут закрыты, но для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций, которые отмечены в указе президента, в детских садах и начальной школе будут продолжать свою работу так называемые дежурные группы», - рассказала Мишонова.
Уточняется, что зарплата всем сотрудникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на этот период будет сохранена.
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