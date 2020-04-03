Подмосковные детские сады закрылись на месяц

«С 6 апреля по 1 мая школьники проходят дистанционное обучение. Детские сады Московской области будут закрыты, но для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций, которые отмечены в указе президента, в детских садах и начальной школе будут продолжать свою работу так называемые дежурные группы», - рассказала Мишонова.

Уточняется, что зарплата всем сотрудникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на этот период будет сохранена.

