Подмосковье достигло плато по заражению коронавирусом
Московская область уже вышла на плато по числу инфицированных коронавирусом. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».
По оценке губернатора, прирост заражённых некоторое время будет держаться достигнутой отметки 5-7% в сутки. После этого продолжится снижение показателя.
По словам Воробьева, система здравоохранения Московской области функционирует в чрезвычайно напряженном ритме, до сих пор проводится много госпитализаций. Ежедневно открываются сотни новых коек в больницах, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом в области проходят лечение около одной тысячи жителей столицы. Такие данные приводит оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. За все время эпидемии в Подмосковье было более двух тысяч случаев заболевания у граждан не из региона.
За прошедшие сутки в Московской области выявлено 686 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в Подмосковье зафиксировано 10917 случаев.
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