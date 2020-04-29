Подмосковье достигло плато по заражению коронавирусом

Московская область уже вышла на плато по числу инфицированных коронавирусом. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По оценке губернатора, прирост заражённых некоторое время будет держаться достигнутой отметки 5-7% в сутки. После этого продолжится снижение показателя.

По словам Воробьева, система здравоохранения Московской области функционирует в чрезвычайно напряженном ритме, до сих пор проводится много госпитализаций. Ежедневно открываются сотни новых коек в больницах, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

При этом в области проходят лечение около одной тысячи жителей столицы. Такие данные приводит оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. За все время эпидемии в Подмосковье было более двух тысяч случаев заболевания у граждан не из региона.

За прошедшие сутки в Московской области выявлено 686 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в Подмосковье зафиксировано 10917 случаев.

