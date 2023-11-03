«Подлость частных клиник»: Осложнения от абортов ведут к смерти в 19% случаев
Легализация абортов приводит к росту женской смертности, заявил НСН протоиерей отец Федор.
Частные клиники наживаются на страхе женщин и предлагают сделать им аборт, заявил в пресс-центре НСН протоиерей отец Федор.
«Осложнения от абортов ведут к смерти почти в 19% случаев и занимают третье место в России в структуре причин материнской смертности в России. В странах, где аборты запрещены, средний коэффициент рождаемости составляет от 1,7 до 2,7. Легализация абортов в любом случае приводит к росту женской смертности. Мы считаем, что нельзя наживаться на горе женщины, на ее смятении, ее страхе - это просто подло. Сейчас аборты проводятся в частных клиниках серой зоны, в государственных клиниках фиксируются последствия абортов в виде ужасающей статистики - 43% выкидышей. Это страшная цифра. Сегодня все традиционные религии во многих странах признают, что ребенок является человек до рождения, что это человек на перинатальной стадии от момента зачатия», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru