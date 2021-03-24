«Подлецы!» Грымов об отставке пензенского правительства
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН поддержал отставку правительства Пензенской области.
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста и отстранения от должности губернатора региона Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки в размере 31 млн рублей.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН назвал правильным уход правительства Пензенской области на фоне коррупционного скандала.
«Для меня всегда дикость, когда люди на такой должности воруют, берут взятки, мне кажется, это прошлое. И я считаю правильным, что правительство Пензенской области ушло в отставку, потому что то, что творил губернатор, наверняка, было круговой порукой. И чтобы не ввязываться в эту позорную историю, конечно, нужно зачищать все, набирать новых, молодых и расставлять приоритеты. Господа, если во власть идут люди, чтобы пилить бюджет и быть ближе к пирогу, это просто стыдно на фоне тех зарплат, которые люди сегодня получают, на фоне того, что люди боятся за свою жизнь, за своих близких в этой пандемии. Какие-то подлецы воруют государственные деньги. Стыдно, позор!», – прокомментировал он.
Также Грымов в эфире НСН объяснил, почему нельзя запрещать выставку из человеческих тел на ВДНХ в Москве.
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