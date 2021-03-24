«Подлецы!» Грымов об отставке пензенского правительства

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН поддержал отставку правительства Пензенской области.

Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста и отстранения от должности губернатора региона Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки в размере 31 млн рублей.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН назвал правильным уход правительства Пензенской области на фоне коррупционного скандала.

Губернатор Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные ему элитные часы

«Для меня всегда дикость, когда люди на такой должности воруют, берут взятки, мне кажется, это прошлое. И я считаю правильным, что правительство Пензенской области ушло в отставку, потому что то, что творил губернатор, наверняка, было круговой порукой. И чтобы не ввязываться в эту позорную историю, конечно, нужно зачищать все, набирать новых, молодых и расставлять приоритеты. Господа, если во власть идут люди, чтобы пилить бюджет и быть ближе к пирогу, это просто стыдно на фоне тех зарплат, которые люди сегодня получают, на фоне того, что люди боятся за свою жизнь, за своих близких в этой пандемии. Какие-то подлецы воруют государственные деньги. Стыдно, позор!», – прокомментировал он.

Также Грымов в эфире НСН объяснил, почему нельзя запрещать выставку из человеческих тел на ВДНХ в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-служба театра Модерн
ТЕГИ:Театр МодернАвторские НовостиЮрий Грымов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры