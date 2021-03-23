Губернатор Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные ему элитные часы

Ранее СМИ сообщали, что во время обысков у главы региона обнаружили часы стоимостью более 5 млн рублей, подаренные Белозерцеву другим фигурантом дела о взятке, главой группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем.

«Белозерцев сказал, что действительно хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии», — сообщила правозащитница.

Кроме того, губернатор назвал себя патриотом и заявил, что во время работы исполнял все свои обязанности.

Белозерцева задержали в воскресенье, 21 марта. По данным следствия, в течение 2020 года Шпигель, его жена и топ-менеджеры передали губернатору взятку в виде денег и ценностей на общую сумму более 31 млн рублей. Белозерцев свою вину не признает, отмечает телеканал «360».

В понедельник столичный Басманный суд вынес решение об аресте губернатора сроком на два месяца.

