Губернатор Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные ему элитные часы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взяток на сумму более 31 млн рублей, хотел вернуть подаренные ему часы премиум-класса, но не успел из-за пандемии. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в беседе с агентством «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали, что во время обысков у главы региона обнаружили часы стоимостью более 5 млн рублей, подаренные Белозерцеву другим фигурантом дела о взятке, главой группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем.
«Белозерцев сказал, что действительно хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии», — сообщила правозащитница.
Кроме того, губернатор назвал себя патриотом и заявил, что во время работы исполнял все свои обязанности.
Белозерцева задержали в воскресенье, 21 марта. По данным следствия, в течение 2020 года Шпигель, его жена и топ-менеджеры передали губернатору взятку в виде денег и ценностей на общую сумму более 31 млн рублей. Белозерцев свою вину не признает, отмечает телеканал «360».
В понедельник столичный Басманный суд вынес решение об аресте губернатора сроком на два месяца.
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