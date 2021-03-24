«Предупреждать нельзя запрещать». Грымов о выставке человеческих тел

Юрий Грымов: «Для меня всегда дикость, когда люди на такой должности воруют, берут взятки, мне кажется, это прошлое. И я считаю правильным, что правительство Пензенской области ушло в отставку, потому что то, что творил губернатор, наверняка, было круговой порукой. И чтобы не ввязываться в эту позорную историю, конечно, нужно зачищать все, набирать новых, молодых и расставлять приоритеты. Господа, если во власть идут люди, чтобы пилить бюджет и быть ближе к пирогу, это просто стыдно на фоне тех зарплат, которые люди сегодня получают, на фоне того, что люди боятся за свою жизнь, за своих близких в этой пандемии. Какие-то подлецы воруют государственные деньги. Стыдно, позор!», – прокомментировал он в интервью НСН.

