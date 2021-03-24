«Предупреждать нельзя запрещать». Грымов о выставке человеческих тел
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве позволят заполнять театры на 75%
В Москве позволят заполнять театры на 75 процентов. Ограничения будут смягчены ко Дню театра 27 марта. В департаменте культуры Москвы сообщили, что ждут соответствующего указа мэра.
Юрий Грымов: «В День театра вы можете прийти в любые театры Москвы. В частности, в театре «Модерн» после спектакля «Нирвана» про Курта Кобейна будет встреча со зрителями. Мы – я, ваш покорный слуга, и актеры театра – расскажем о наших планах, поговорим о жизни, поговорим о себе. Нужно возвращаться к нормальному течению жизни, и это может обеспечить только художник. Все в театр, мы очень соскучились!», – сказал в эфире НСН Юрий Грымов.
Следователи проверят организаторов выставки человеческих тел
Следственный комитет даст правовую оценку выставке из человеческих тел на ВДНХ в Москве. Анатомическая выставка «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса путешествует по разным странам уже больше 20 лет. Экспонаты – специально обработанные реальные тела и органы.
Юрий Грымов: «Это все-таки негосударственный проект, это частная история знаменитого немецкого художника. Я не думаю, что выставку стоит запрещать, но я считаю, что нужно предупреждать о том стрессе, который может испытать неподготовленный человек. Как это запретить? Получается, что и анатомический театр для медиков тоже надо запрещать. Я считаю, что нужно предупреждать и обязательно поставить возрастное ограничение 18+», – поделился он с НСН.
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста и отстранения от должности губернатора региона Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки в размере 31 млн рублей.
Юрий Грымов: «Для меня всегда дикость, когда люди на такой должности воруют, берут взятки, мне кажется, это прошлое. И я считаю правильным, что правительство Пензенской области ушло в отставку, потому что то, что творил губернатор, наверняка, было круговой порукой. И чтобы не ввязываться в эту позорную историю, конечно, нужно зачищать все, набирать новых, молодых и расставлять приоритеты. Господа, если во власть идут люди, чтобы пилить бюджет и быть ближе к пирогу, это просто стыдно на фоне тех зарплат, которые люди сегодня получают, на фоне того, что люди боятся за свою жизнь, за своих близких в этой пандемии. Какие-то подлецы воруют государственные деньги. Стыдно, позор!», – прокомментировал он в интервью НСН.
Изображения городов на купюрах предложили менять каждые 20 лет
Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил менять изображения городов на российских купюрах каждые 20 лет.
Юрий Грымов: «Мэр Красноярка, наверное, забыл, что все меньше и меньше в обороте бумажных денег. И он, получается, смотрит на 20 лет вперед, потом еще на 20 лет и так далее. Вероятно, бумажных денег уже не будет. Так что инициатива странная и запоздалая», – отметил в беседе с НСН Юрий Грымов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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