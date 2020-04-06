Подготовлен проект расписания ЕГЭ-2020

Обязательный экзамен по русскому языку намечен на 11 июня, математику на базовом и профильном уровне выпускники будут сдавать 15 июня. 18 июня школьники напишут ЕГЭ по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25 июня — по биологии и иностранным языкам. 29 июня школьники будут сдавать раздел «Говорение», являющийся частью экзамена по иностранным языкам.

Резервный день сдачи ЕГЭ — 11 июля, следует из документа.

Ранее в Госдуме предложили премьер-министру Михаилу Мишустина отменить сдачу ЕГЭ в этом году.

