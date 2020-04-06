ЕГЭ-2020 предложили отменить

Парламентарий предложил зачислять абитуриентов в вузы с учетом оценок в аттестате и их успехах на олимпиадах.



«Не было ни отказа, ни согласия, договорились проработать более обстоятельно», - сказал в свою очередь депутат от КПРФ Юрий Афонин, говоря о реакции Мишустина на озвученное Смолиным предложение.



Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в интервью НСН призвала полностью отказаться от ЕГЭ. По ее словам, пандемия и самоизоляция выявили ущербность этой системы.



Отметим, что министерство образования и науки ранее уже перенесло вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса.

