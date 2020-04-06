ЕГЭ-2020 предложили отменить

Главе российского правительства Михаилу Мишустину предложили отказаться от проведения в этом году Единого государственного экзамена(ЕГЭ). С этой инициативой выступил зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Роспотребнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса

Парламентарий предложил зачислять абитуриентов в вузы с учетом оценок в аттестате и их успехах на олимпиадах.

«Не было ни отказа, ни согласия, договорились проработать более обстоятельно», - сказал в свою очередь депутат от КПРФ Юрий Афонин, говоря о реакции Мишустина на озвученное Смолиным предложение.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в интервью НСН призвала полностью отказаться от ЕГЭ. По ее словам, пандемия и самоизоляция выявили ущербность этой системы.

Отметим, что министерство образования и науки ранее уже перенесло вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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