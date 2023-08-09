Подготовлен проект о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда по 50 тысяч рублей
9 августа 202305:22
По поручению главы государства Министерство труда подготовило проекты законов о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что выплату планируется провести с декабря текущего года по январь 2024 года.
Ранее суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru