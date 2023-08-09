Подготовлен проект о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда по 50 тысяч рублей

По поручению главы государства Министерство труда подготовило проекты законов о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что выплату планируется провести с декабря текущего года по январь 2024 года.

Ранее суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Блокада ЛенинградаВыплаты

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