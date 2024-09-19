«Немного анекдотические»: Основатель «Теремка» о проверках Роспотребнадзором

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в разговоре с НСН рассказал, что сеть устранила все нарушения, которые были выявлены Роспотребнадзором при проверках ресторанов в июле.

Ранее Роспотребнадзор выявил масштабные нарушения в работе федеральной сети ресторанов «Теремок» – по итогам проверки службой было выписано 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тысяч рублей. Было проверено 48 объектов: на 18 из них установлены нарушения условий хранения пищевой продукции (температурного режима), а на 12 – нарушения требований к маркировке.