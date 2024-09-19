«Немного анекдотические»: Основатель «Теремка» о проверках Роспотребнадзором

Внутренняя проверка деятельности ресторанов «Теремок» отлажена, в том числе действует система службы качества и программа производственного контроля, отметил в эфире НСН Михаил Гончаров. 

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в разговоре с НСН рассказал, что сеть устранила все нарушения, которые были выявлены Роспотребнадзором при проверках ресторанов в июле.

Ранее Роспотребнадзор выявил масштабные нарушения в работе федеральной сети ресторанов «Теремок» – по итогам проверки службой было выписано 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тысяч рублей. Было проверено 48 объектов: на 18 из них установлены нарушения условий хранения пищевой продукции (температурного режима), а на 12 – нарушения требований к маркировке.

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«Эти проверки были в июле и мы всегда сами поддерживаем проверки. Сейчас получается, что Роспотребнадзор ограничен в праве проводить проверки, что, конечно, не очень хорошо. Проверки были в июле, все нарушения устранили. Нарушения иногда носили немножко даже анекдотический характер, когда, например, кофе хранилось при температуре +24, а норма +22 градуса. В целом, проверки у нас проводятся не первый раз. И каких-то нарушений, которые выходили за рамки того, что было раньше, не было. То есть тех, которые могли бы действительно представлять угрозу здоровью или как-то навредить людям», - сказал Гончаров.

Он отметил, что внутренняя проверка деятельности ресторанов «Теремок» отлажена, в том числе действует система службы качества и программа производственного контроля.

«Действует система службы качества, есть санитарный врач в штате компании, есть технологи, отдел качества, который в ежедневном режиме ведет мониторинг работы, есть также программа производственного контроля. Мы сдаем ежемесячно очень много образцов нашей продукции на тесты в лаборатории. То есть, работа построена. Эту публикацию связываю скорее с тем, что нужно какую-то работу провести по возврату проверок в том виде, в котором они были до ковида. После ковида Роспотребнадзор был очень сильно ограничен в проверках. И вы знаете, к чему это привело. Были действительно случаи массовых отравлений. И сейчас желательно, чтобы все-таки эти проверки вернулись. Поэтому, возможно, с таким интересом восприняли проверку "Теремка"», - добавил собеседник НСН.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с предложением отменить мораторий на внеплановые проверки заведений общественного питания и доставки еды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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