Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок»

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе рейда, проведенного в сети ресторанов «Теремок», выявили просроченную еду, сообщают «Известия».

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По данным издания, инспекторы обнаружили нарушения условий хранения. По результатам проверки 120 килограммов различных продуктов было изъято из оборота.

Кроме того, сети ресторанов «Теремок» был выписан штраф в размере 870 тысяч рублей».

Ранее Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РесторанШтрафПросроченные ПродуктыРоспотребнадзор

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