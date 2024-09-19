Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок»
19 сентября 202416:28
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе рейда, проведенного в сети ресторанов «Теремок», выявили просроченную еду, сообщают «Известия».
По данным издания, инспекторы обнаружили нарушения условий хранения. По результатам проверки 120 килограммов различных продуктов было изъято из оборота.
Кроме того, сети ресторанов «Теремок» был выписан штраф в размере 870 тысяч рублей».
Ранее Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru