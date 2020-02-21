Подбросившего Голунову наркотики полицейского могут отпустить из СИЗО

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что теперь дело может принять серьезный оборот, и участникам преступления могут дать большие сроки.

Напомним, 30 января состоялся арест пятерых бывших полицейских, которые проходили по «делу Голунова». По версии следствия, 6 июня прошлого года сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили Голунову наркотические средства для возбуждения против него уголовного дела. Позже Денис Коновалов признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего экс-начальника Игоря Ляховца.

Журналист Иван Голунов ответил НСН, что пока не готов делиться с общественностью своими размышлениями по данному поводу.



