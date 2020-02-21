Подбросившего Голунову наркотики полицейского могут отпустить из СИЗО

21 февраля 202015:09

СК попросил Басманный суд смягчить меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, который подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что в настоящий момент полицейский находится в СИЗО. По его совам, он пошел на преступление по требованию своего начальника Игоря Ляховца. Между тем, как отмечает «Интерфаксу» адвокат Ляховца Алексей Коврижкин сообщил, что сам Ляховец свою вину не признает и обвинения в свой адрес опровергает, а дело против него считает политически мотивированным. По мнению юриста, признательные показания Коновалова связаны с оказываемым на него давлением со стороны следствия.

Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что теперь дело может принять серьезный оборот, и участникам преступления могут дать большие сроки.

Напомним, 30 января состоялся арест пятерых бывших полицейских, которые проходили по «делу Голунова». По версии следствия, 6 июня прошлого года сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили Голунову наркотические средства для возбуждения против него уголовного дела. Позже Денис Коновалов признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего экс-начальника Игоря Ляховца.

Журналист Иван Голунов ответил НСН, что пока не готов делиться с общественностью своими размышлениями по данному поводу.


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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:Иван Голунов ПолицияНаркотики