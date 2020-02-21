Подбросившего Голунову наркотики полицейского могут отпустить из СИЗО
СК попросил Басманный суд смягчить меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, который подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом пишет РИА Новости.
Отметим, что в настоящий момент полицейский находится в СИЗО. По его совам, он пошел на преступление по требованию своего начальника Игоря Ляховца. Между тем, как отмечает «Интерфаксу» адвокат Ляховца Алексей Коврижкин сообщил, что сам Ляховец свою вину не признает и обвинения в свой адрес опровергает, а дело против него считает политически мотивированным. По мнению юриста, признательные показания Коновалова связаны с оказываемым на него давлением со стороны следствия.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что теперь дело может принять серьезный оборот, и участникам преступления могут дать большие сроки.
Напомним, 30 января состоялся арест пятерых бывших полицейских, которые проходили по «делу Голунова». По версии следствия, 6 июня прошлого года сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили Голунову наркотические средства для возбуждения против него уголовного дела. Позже Денис Коновалов признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего экс-начальника Игоря Ляховца.
Журналист Иван Голунов ответил НСН, что пока не готов делиться с общественностью своими размышлениями по данному поводу.
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